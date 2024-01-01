Часть помещений в старейшем торговом центре Перми выставили на продажу Стоимость актива – 64 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Перми продаётся часть помещений свободного назначения в старейшем в городе торговом центре «Товары Прикамья». Согласно информации, опубликованной на сайте «Авито», стоимость актива оценили в 64 млн руб.

В объявлении сообщается, что в помещениях установлены большие витражные окна. Высота потолков — 3,3 м. Находятся они на втором этаже здания и сданы в аренду. Общая площадь составляет 910 кв. м. Таким образом, цена за 1 кв. м составляет 70,3 тыс. руб.

«Нежилые помещения в магазине "Товары Прикамья" с отдельным входом с ул. Попова. Есть арендаторы. Помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, установлены кондиционеры. Имеются санузлы», — сообщается в объявлении. Смонтированы пожарная и охранная сигнализации, система водяного пожаротушения», — информирует автор.

Ранее на «Авито» было выложено объявление о продаже бывшего ремонтного цеха ракетных установок в п. Звёздный около Перми. Производственное помещение бункерного типа площадью 850 кв. м предлагалось приобрести за 4,5 млн руб. Однако позже администраторы сервиса заблокировали объявление.





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