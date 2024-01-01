С сайта пропало объявление о продаже цеха по ремонту ракетных установок в Прикамье Поделиться Твитнуть

Администраторы сервиса «Авито» заблокировали объявление о продаже бывшего ремонтного цеха ракетных установок в п. Звёздный около Перми. С 1 мая оно стало недоступным для просмотра.

Ранее в объявлении говорилось, что в посёлке, где когда-то стояла ракетная дивизия, продаётся производственное помещение площадью 850 кв. м за 4,5 млн руб. В информации заявлялось, что оно полностью пригодно к эксплуатации, имеет усиленный бетонный каркас, высота потолков — 4 метра, второй этаж возможно использовать под офис.

В помещении бункерного типа нет отопления и отделки, зато есть электричество, водоснабжение, канализация и бесплатная парковка, подходящая для грузового транспорта, на 50 машин. К цеху есть круглогодичный подъезд, газ рядом, остановка общественного транспорта находится в 6 км.

Также отмечалось, что продавец рассмотрит рассрочку, обмен на квартиру, технику, аренду с выкупом, поможет в оформлении ипотеки.

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