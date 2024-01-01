В Прикамье за 4,5 млн рублей продаётся ремонтный цех ракетных установок Поделиться Твитнуть

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже производственного помещения площадью 850 кв. м в п. Звёздный Пермского края. Продавец — Центр недвижимости и кредитования — просит за лот 4,5 млн руб.

В объявлении сказано, что в прошлом здесь располагался ремонтный цех ракетных установок. Отмечается, что помещение полностью пригодно к эксплуатации, имеет усиленный бетонный каркас и пол из промышленного бетона, высота потолков — 4 метра, второй этаж возможно использовать под офис.

В помещении бункерного типа нет отопления и отделки, зато есть электричество, водоснабжение, канализация и бесплатная парковка, подходящая для грузового транспорта, на 50 машин. К цеху есть круглогодичный подъезд, газ рядом, остановка общественного транспорта находится в 6 км.

В объявлении сказано, что продавец рассматривает рассрочку, обмен на квартиру, технику, аренду с выкупом, поможет в оформлении ипотеки.

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