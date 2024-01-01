В Пермском крае хоронят погибшего на СВО 28-летнего Вячеслава Колтырина Поделиться Твитнуть

Вячеслав Колтырин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине в результате боевых действий погиб житель Чусового из Пермского края Вячеслав Колтырин. Об этом сообщили власти муниципалитета ВКонтакте и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Вячеслав родился 26 апреля 1996 года, а был убит в ходе СВО 29 мая 2024 года. Похороны бойца состоятся во вторник, 11 июня, на новом кладбище. Панихида пройдёт у Вечного огня в 11:00.

Ранее сообщалось, что сегодня также пройдут похороны убитых в зоне специальной военной операции на Украине военнослужащих Александра Клушина из Соликамского городского округа и Александра Русакова из Нытвенского городского округа. Власти муниципалитетов выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащих.

Напомним, СВО на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.

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