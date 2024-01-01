В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Александра Клушина Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В зоне специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Александр Клушин. Как пишет perm.aif.ru, информация о смерти бойца появилась в сообществе администрации Соликамского городского округа 10 июня. Чиновники выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

О том, когда и при каких обстоятельствах был убит Клушин, в муниципалитете не сообщили.

Церемония прощания с бойцом назначена на 11 июня в соликамском ДК завода «Урал». Начало в 12:00. Похоронят участника СВО Александра Клушина в д. Осокино.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации 10 мая погиб житель Нытвенского городского округа, служивший стрелком в стрелковом подразделении, рядовой Александр Русаков. Похороны военнослужащего также состоятся 11 июня в п. Уральский. Церемония прощания начнётся с 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта, гражданская панихида — в 11:00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.