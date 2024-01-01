Боец Константин Шахтарин из Прикамья стал чемпионом мира Поделиться Твитнуть

Константин Шахтарин

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Соликамский боец Константин Шахтарин одержал победу на чемпионате мира по муайтай-2024, который проходил в греческом курортном городке Патры. Тем самым Шахтарин подтвердил свой титул: на чемпионате мира 2023 года спортсмен также был триумфатором, одержав в финале победу над бойцом из Таиланда. Об этом сообщили в минспорта региона.

На турнире в Греции Константин выступал в категории «71 кг», выиграл все поединки, часть из них завершив досрочно.

В этом году сборная России по муайтай собрала самый богатый в своей истории урожай медалей: шесть золотых наград на Чемпионате и восемь наград высшего достоинства в молодёжном Первенстве мира.

В целом российские спортсмены стали безоговорочными лидерами по количеству наград — они завоевали 32 медали.

Ранее сообщалось, что в играх стран БРИКС примут участие семь спортсменов из Пермского края. Соревнования стартуют 12 июня в Казани.

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