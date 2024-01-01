В играх стран БРИКС примут участие семь спортсменов из Пермского края Соревнования стартуют 12 июня в Казани Поделиться Твитнуть

Фото ТАСС

В международных мультиспортивных соревнованиях стран БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани, примут участие семь спортсменов из Пермского края. Об этом сообщили в минспорта региона.

В составе прикамской сборной три легкоатлета, три борца и пловчиха.

За медали соревнований в беге на 5 тыс. м борется Владимир Никитин, в забегах на 800 и 1500 м примет участие Константин Холмогоров, а Екатерина Ивонина выйдет на дистанцию 3 тыс. м в дисциплине "бег с барьерами". Кира Манохина примет участие в состязаниях по плаванию. Артём Алтышев поучаствует с состязаниях по ушу, а Наталья Малышева и Кристина Михнева – в женской спортивной борьбе.

Всего участниками спортивных игр стран БРИКС станут около 5 тыс. атлетов из 93 стран. В 27 видах спорта они разыграют 392 комплекта медалей.

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