Стал известен график работы ведомств в праздничный день 12 июня в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В День России, который отмечается 12 июня, изменится работа почтовых отделений, ГИБДД и филиалов МФЦ в Пермском крае.

Центры госуслуг «Мои документы» 12 июня закроются на один день. При этом в предпраздничный день, 11 июня, график работы отделений изменится. МФЦ, расположенные в Перми, а также ряд крупных многофункциональных центров в Пермском крае будут работать в обычном режиме. В пермские филиалы посетители смогут обратиться для получения услуг с 8.00 до 19.00. Для остальных отделений во вторник рабочий день будет сокращён на 1 час.

Уточнить график работы МФЦ можно по тел. 8-800-23-43-275.

Подавляющее число отделов ГИБДД 12 июня будут работать в соответствии с общегосударственным режимом работы. Согласно производственному календарю, нерабочим праздничным днём будет только 12 июня, а 11 июня является сокращённым рабочим днём (на 1 час).

В большинстве региональных отделений ГИБДД будет именно такой график работы, то есть 11 июня — сокращённый день, 12 июня — выходной.

Уже сообщалось, что для Почты России 12 июня станет выходным днём, а сегодня, 11 июня, почтовые отделения закончат работу на час раньше. С 13 июня они продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме.

«12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ», — рассказали «Новому компаньону» в Управлении почтовой службы по региону.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении.

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