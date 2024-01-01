Зарина Ситдикова В Пермском крае на день будут закрыты все почтовые отделения Накануне 12 июня офисы Почты России закончат работу на час раньше Поделиться Твитнуть

В связи с празднованием Дня России почтовые отделения Прикамья изменят график работы. Об этом сообщили в УФПС Пермского края.

Как уточнили в управлении, 12 июня станет выходным днём для всех офисов Почты России в регионе. При этом 11 июня почтовые отделения закроются на час раньше.

Сразу после праздника, 13 июня, подразделения службы возобновят работу в обычном режиме.

Помимо этого, жителям Прикамья не стоит ждать получения почтовой корреспонденции в праздничный день — 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Однако пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России.

В УФСП Пермского края рекомендовали уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение Почты России на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Ранее «Новый компаньон» предупреждал, что 12 июня в Пермском крае будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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