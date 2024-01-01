Зарина Ситдикова На фасаде здания администрации Перми установлена памятная доска в честь Александра I Мемориальный объект приурочен к 200-летию посещения города императором Поделиться Твитнуть

В Перми на здании по ул. Ленина, 23, где располагается администрация города и Пермская городская дума, установлена мемориальная доска в честь 200-летия посещения города императором Александром I. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Памятная доска размещена на фасаде со стороны ул. Сибирской. Она выполнена из гранита, на котором выгравировано изображение геральдического двуглавого орла и монограмма Александра I. На плиту нанесён текст: «Государь останавливался в этом здании с 30 сентября по 3 октября 1824 года во время своего путешествия по российским губерниям».

В честь этого события в Перми также проходит международная научно-практическая конференция «Царствование императора всероссийского Александра I Благословенного и эпоха Первой Отечественной войны. К 200-летию посещения Перми императором Александром I» (6+). Она входит в программу VI Пермских научно-образовательных чтений «История Императорского Дома Романовых» (6+).

Как ранее писал «Новый компаньон», с инициативой об установке мемориальной доски выступил Пермский государственный архив социально-политической истории. Совет по топонимике поддержал предложение.

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