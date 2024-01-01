Зарина Ситдикова В Перми изменили схему движения на перекрёстке улиц Карпинского и Стахановской Нововведения направлены на уменьшение дорожных заторов Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

По решению Центра безопасности дорожного движения Пермского края на перекрёстке улиц Карпинского и Стахановской с 8 июня изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Как уточнили в ведомстве, согласно новой схеме из средней полосы ул. Карпинского открыт поворот направо и налево на ул. Стахановскую. По мнению специалистов, такая организация дорожного движения будет способствовать уменьшению заторов, которые образуются на участке.

Изменения введены из-за увеличения трафика в этом направлении после закрытия движения на путепроводе, соединявшем ул. Карпинского с ул. Столбовой. О росте транспортной интенсивности свидетельствуют данные регулярного мониторинга дорожной ситуации. Его начали вести сразу посла введения ограничений на переезде.

По информации минтранса Прикамья, анализ потока машин ведётся на ул. Стахановской, ул. Карпинского, ул. Мира и ул. Советской Армии. Для оценки ситуации используются сведения, которые предоставляет ГАИ и городской департамент транспорта. Кроме того, учитываются обращения жителей Перми.

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