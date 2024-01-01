Крайизбирком назначил дату довыборов в заксобрание Прикамья Избирательная кампания начнётся после официального опубликования данного решения в СМИ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о назначении дополнительных выборов депутатов Законодательного собрания Прикамья по одномандатным округам №12 и 20. Они состоятся 8 сентября в Единый день голосования.

«Избирательная кампания начнётся после официального опубликования данного решения в СМИ, предварительно запланированного на 13 июня. На следующий день стартует процедура выдвижения кандидатов», — добавили в избирательной комиссии.

Напомним, мандат парламентария ЗС Прикамья по округу №12 стал вакантным осенью 2023 года после смерти президента АО «Соликамскбумпром» депутата Виктора Баранова. Мандат по округу №20 принадлежал Алексею Инюткину, который добровольно сложил с себя полномочия.

В Единый день голосования 8 сентября в Пермском крае пройдут 26 муниципальных кампаний (их назначение состоится не позднее 19 июня).

Ожидается, что в ближайшее время ЦИК России рассмотрит заявку Пермского края на проведение в регионе дистанционного электронного голосования, а крайизбирком примет решение о количестве дней голосования на осенних выборах в регионе.

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