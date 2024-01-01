В ФОК «Любимов» в Прикамье восстановили сорванную ветром крышу Вопрос о возобновлении тренировок будет решаться на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП-Березники/Богдан Сабиров

Глава администрации Березников Алексей Казаченко провёл контрольный выезд в ФОК «Любимов». Градоначальник проинспектировал ремонт кровли физкультурно-оздоровительного комплекса. ​

«Крыша полностью закрыта металлическими профлистами. В местах креплений на каждой балке — качественные метизы. Герметизировали зазоры, чтобы исключить проникновение ветра, птиц и насекомых», — написал в своём телеграм-канале Казаченко.

Он также сообщил, что на объекте уже отработали специалисты краевого управления госэкспертизы: «Ожидаем заключение по вопросам соответствия работ по устройству кровли в 2022 году технической документации проекта, а также причинах обрушения части кровли».



На неделе будет проверяться работоспособность системы освещения в зале и решаться вопрос по возобновлению тренировок.

Напомним, 24 мая во время ливня шквальный ветер в Березниках снёс часть крыши ФОК «Любимов». Пострадавших не было. Спортивный объект сдали в эксплуатацию полтора года назад. Прокуратура Березников организовала проверку в связи со срывом кровли на здании физкультурно-оздоровительного комплекса. «В ходе проверки будет дана оценка действиям подрядной организации, которая выполняла строительно-монтажные работы, а также заказчика. По итогам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.