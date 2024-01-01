С 10 по 19 июня в Перми без воды останутся дома в нескольких районах Коммунальщики будут проводить плановые работы Поделиться Твитнуть

В связи с плановыми ремонтными работами на сетях водопровода с 10 по 19 июня в домах некоторых пермяков и нескольких социальных учреждениях не будет воды. В это время коммунальщики будут менять входные участки домовых водопроводов, ремонтировать пожарные гидранты и промывать вновь построенные водоводы. Чтобы провести эти работы, нужно отключить воду в домах.

Как сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», часть отключении произойдёт в выходные дни, чтобы не нарушать работу детских садов и других социальных учреждений.

Воду отключат в домах на Комсомольском проспекте, улицах Карпинского, Гатауллина, Механошина, Лянгасова, Лодыгина и Вижайская.

Перечень всех объектов, где не будет воды, опубликован на сайте коммунального оператора.

Напомним, с 10 по 16 июня отключат также горячую воду в Закамске, Громовском, на Висиме и в Рабочем посёлке. Там будет проводиться опрессовка и гидравлические испытания.

Гидравлические испытания остаются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.