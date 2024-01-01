Названы адреса домов в Перми, где с середины июня отключат горячую воду Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На неделе 10 — 16 июня в ряде домов микрорайонов Закамск, Громовский, Висим и Рабочий посёлок для проведения опрессовок и гидравлических испытаний произойдут отключения горячей воды, которые продлятся до 14 суток. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ПАО «Т Плюс».

Гидравлические испытания остаются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надежности для несения необходимых нагрузок.

Так, с 10 по 24 июня горячая вода отключается по адресам:

— ул. Адмирала Ушакова, в домах №3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28а, 29, 30, 31.

— ул. Автозаводская, в домах №30, 31, 32, 32а, 34, 34а, 37, 25, 25а, 26, 26а, 27а, 27, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29, 29а;

— ул. Адмирала Нахимова, в домах №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 23а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37;

— ул. Астраханская, в домах №3, 5;

— ул. Пензенская, в домах №60, 62, 64, 67, 69, 73, 55, 55а, 56, 57, 58;

— ул. Невского, в домах №25, 26, 27, 28, 30, 32;

— ул. Хмельницкого, в домах № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 36, 37, 39, 13а, 40, 57, 65, 67, 80, 82, 82а;

— ул. Закамская, в домах №20, 22, 24, 24а, 26, 32, 35а, 36, 38;

— ул. Кировоградская, в домах №40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 32, 34, 37, 38, 39 ;

— ул. Ласьвинская, в домах №56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64а, 68б, 18, 22а, 24, 28а, 30а, 32, 72а;

— ул. Магистральная, в домах №10, 12б, 12а, 14, 14а, 16, 20, 22;

— ул. Маршала Рыбалко, в домах №25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35.

С 13 по 27 июня горячей воды не будет по адресам:

— ул. Голева, в домах №9а, 10, 10а, 10б, 12, 13а, 15, 17, 19;

— ул. Овчинникова, в домах №21, 29а, 29б, 11, 15, 15а, 17, 18, 19, 33а, 35а;

— ул. Ветлужская, в домах №58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 89, 70, 91, 93, 95, 97, 99, 99, 125;

— ул. Заречная, в домах №152, 155, 156, 157, 158,131, 143, 145, 160, 161, 162, 162а, 163, 165;

— ул. Кисловодская, в домах №12, 15;

— ул. Мильчакова, в домах №4, 6, 10, 14, 18;

— ул. Челюскинцев, в домах № 2а, 2б, 4, 7;

— ул. Связистов, в домах №11, 11а, 18, 20, 22, 24, 26, 57;

— ш. Космонавтов, в домах №49, 51, 53, 55, 55а, 57, 72, 74, 76, 80, 82а;

— ул. Хабаровская, в домах №155, 157, 159, 161, 163, 165, 171, 173;

— ул. Крисанова, в домах №73, 73а, 75, 77;

— ул. Красноводская, в домах №4, 5, 6, 8, 18, 24;

— ул. Блюхера, в домах № 3, 5, 7;

— ул. Вагонная, 3;

ул. Белоевская, в домах №1, 3, 5, 49;

— ул. Кочегаров, в домах № 59, 71;

— ул. Лепешинской, 43.

С 14 по 28 июня отключения произойдут по следующим адресам:

— ул. Краснофлотская, в домах №11, 11/1, 11/2, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19;

— ул. Куйбышева, в домах №51, 53а, 55, 57, 57а, 58а, 59, 47, 49, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 66, 67;

— ул. Механошина, в домах №4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17/1, 27, 29;

— ул. Елькина, в домах №1, 1а, 2, 3, 3а, 4;

— ул. Камчатовская, в домах №5, 17, 18, 20, 26;

— ул. Пушкина, 96;

— ул. Успенского, в домах №12, 13, 15, 15а, 16, 17;

— ул. Барбюса, в домах №27, 45, 47, 51, 53;

— ул. Парижской коммуны, 49;

— ул. Попова, в домах №58, 58б;

— ул. Революции, в домах №58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68;

— ул. Грачева, в домах №10, 12, 12а, 12д, 12з, 12с, 12к, 19, 25;

— ул. Уральская, в домах №36, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 45, 47, 47а, 49, 61, 61а, 67;

— ул. Ивановская, в домах №13, 13а, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 32а;

— ул. КИМ, в домах №2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 41, 44, 46;

— ул. Лифанова, 41;

— ул. Хрустальная, в домах №13, 13а, 15, 17;

— ул. Восстания, в домах №8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 71;

— ул. Зенкова, в домах №4, 4а, 6, 8;

— ул. Красногвардейская, в домах №27, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 42;

— ул. Лузенина, 12;

— ул. Чехова, в домах №2, 4, 6, 8;

— ш. Космонавтов, 13;

— ул. Свободы, в домах №13, 15, 21, 21а;

— ул. Борчаниновская, 28;

— ул. Постаногова, в домах №1, 1а, 3, 4, 7, 7а;

— ул. Республиканская, в домах №12, 58.

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