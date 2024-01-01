В Прикамье птицефабрику оштрафовали на 25 тысяч рублей за сорванную проверку
Руководство предприятия не явилось на встречу
Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, в отношении АО «Птицефабрика Чайковская» выписан штраф за воспрепятствование проведению контрольного мероприятия.
В ведомстве уточнили, что в апреле этого года Управление планировало провести проверку площадки предприятия в д. Чумна, и руководство предприятия дважды известили об этом. Но директор или доверенное лицо на встречу с контролирующими органами не явились.
В итоге птицефабрику оштрафовали на 25 тыс. руб., поскольку такие действия являются административным правонарушением.
Напомним, ранее в Россельхознадзоре рассказали, что с января по июнь этого года в аэропорту Большое Савино у пассажиров изъяли более 125 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения (мясо, молоко и мёд). Эта продукция не имела обязательной маркировки, поэтому её изъяли, а затем уничтожили.
Отметим, на сегодняшний день в Пермском крае работают пять крупных птицеводческих предприятий: ООО «Птицефабрика «Менделеевская», ЗАО «ПФ «Чайковская», ООО «Уральская мясная компания», АО «Птицефабрика «Комсомольская» и АО «Агросила Птицефабрика Пермская».
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