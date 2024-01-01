С начала года в пермском аэропорту изъято более 125 кг мяса, молока и мёда У продукции не было обязательных маркировок Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Пермскому краю

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю рассказали, что с января по июнь этого года в аэропорту Большое Савино у пассажиров изъяли более 125 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения.

Речь идёт о 24,26 кг мяса, 82,506 кг молока и 18,246 кг мёда. Эта продукция не имела обязательной маркировки, поэтому её изъяли, а затем уничтожили.

В частности, в мае в Пермь прилетели семь человек из Узбекистана, которые привезли с собой 7,5 кг молока и меда. Однако на упаковках не было маркировок, даты изготовления или информации об условиях хранения. В Россельхознадзоре посчитали это нарушением закона РФ «О ветеринарии», а также Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза.

Приезжие пояснили, что привезли эти продукты для личного пользования, однако молоко и мёд у них забрали, а двум пассажирам выписали штрафы по 1 тыс. руб.

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