Пермское отделение «МегаФона» возглавил Андрей Шмалёв Ранее он работал в Новгородской области Поделиться Твитнуть

фото: МегаФон

В Пермском крае директором регионального отделения компании «МегаФон» назначен Андрей Шмалёв. Ранее специалист возглавлял бизнес «МегаФона» в Новгородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Перед топ-менеджером поставлены задачи по наращиванию технологического лидерства в регионе, реализации проектов в сфере информационной безопасности для предприятий Прикамья и госзаказчиков, по внедрению клиентоцентричного подхода в бизнес-процессы.

Комментируя назначение, директор по региональному развитию «МегаФона» на Урале Михаил Молотков отметил, что Андрей Шмалёв обладает глубоким пониманием механики работы на региональных телеком-рынках, и это поможет ему достичь амбициозных целей.

Андрей Шмалёв является выпускником Мурманского государственного технического университета, имеет степень MBA в РАНХиГС. В телекоммуникационной отрасли на руководящих должностях в разных регионах проработал 15 лет.

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