Расселённый аварийный дом в Перми уничтожен пожаром Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В воскресенье, 9 июня, пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю реагировали на сообщение о пожаре на ул. Пихтовой в Перми.

Сообщение в министерство поступило в 19.13. К месту вызова были направлены 23 человека личного состава и 5 единиц техники.

По прибытии к месту ЧП выяснилось, что горит деревянный двухэтажный дом. Аварийное здание пустовало, все жильцы были расселены. Подчёркивается, что погибших и травмированных на пожаре нет.

Предварительно, площадь пожара составила 160 кв. м. В 20.21 МЧС отчиталось о ликвидации горения.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 июня, во время авиационного патрулирования лесов вдоль границы Пермского края и Республики Коми на самолёте АН-2 лётчик-наблюдатель Гайнского отделения Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов обнаружил на территории соседнего субъекта лесной пожар.

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