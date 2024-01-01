Пермский лётчик помог предотвратить крупный лесной пожар в Коми Поделиться Твитнуть

Пермский лесопожарный центр

В субботу, 8 июня, во время авиационного патрулирования лесов вдоль границы Пермского края и Республики Коми на самолёте АН-2 лётчик-наблюдатель Гайнского отделения Западно-Уральской базы авиационной охраны лесов обнаружил на территории соседнего субъекта лесной пожар.

Как рассказали в Пермском лесопожарном центре, зафиксировав географические координаты очага, пилот передал данные диспетчеру региональной диспетчерской службы, а тот оповестил коллег из соседнего региона, которые направили пожарных на тушение возгорания.

Благодаря пермскому лётчику, распространение огня удалось остановить на площади 1 га.

В центре напомнили, что функционирование Региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» организовано в круглосуточном режиме. К дежурству привлечены сотрудники минприроды Прикамья, лесничеств и лесхозов. За пожарной обстановкой на территории более 4 млн га леса следят 55 видеокамер системы «Лесохранитель». Проводится авиапатрулирование лесов на самолётах АН-2 (Гайны и Ныроб) и вертолёте Robinson-44 (Березники).

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