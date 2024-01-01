В Перми начались работы по реконструкции здания ВКИУ для размещения гостиницы Подрядчик вышел на объект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стартовали работы по приспособлению бывшего здания ВКИУ (ул. Окулова, 4) для размещения гостиници 4* на 198 номеров. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ООО «Окулова, 4» Иван Малахов.

Подрядчик ООО «Стройуниверсал-Парма» после заключения договора в конце мая обязался выполнить реконструкцию объекта в течение 27 месяцев. Цена контракта составила 2 млрд 93 млн руб.

Напомним, осенью прошлого года на ул. Окулова, 4 был завершён подготовительный этап к строительно-монтажным работам. В январе 2024 года проектная документация на реконструкцию бывшего здания ВКИУ под гостиницу получила положительное заключение.

После реконструкции в гостинице, помимо номеров, разместятся фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

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