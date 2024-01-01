Для микрорайона ДКЖ в Перми утверждена высотная и среднеэтажная застройка На территории появятся лечебные и образовательные учреждения, развлекательные заведения и общепит Поделиться Твитнуть

Правительством Пермского края принято постановление об изменении городских Правил землепользования и застройки в связи с КРТ микрорайона ДКЖ в Перми. Для комплексного развития данной территории установлен ряд основных видов разрешённого использования. Он включает многоэтажную жилую (высотную) и среднеэтажную жилую застройку. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Также в числе видов разрешённого использования участков у Дворца культуры железнодорожников фигурируют такие виды, как здравоохранение, общественное питание, развлекательные мероприятия, школьное, начальное и среднее общее образование и пр.

Напомним, аукцион на право комплексного развития территории на месте аварийного жилья в микрорайоне ДКЖ выиграло АО «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь». Оно приобрело участок за 767 млн руб.

Речь идёт об освоении участка, ограниченном улицами Учительской, Боровой, Каменского, а также улицами Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. Общая площадь территории, предназначенной для реновации, составляет 25,3 га. Это крупнейший проект КРТ в России.

Победитель аукциона планирует построить около 200 тыс. кв. м жилья. Кроме возведения новых жилых комплексов, по договору предполагается создание ряда объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В новом квартале девелопер планирует построить 105-метровую башню. Здание будет высотной доминантой микрорайона.

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