В Перми увеличили этажность застройки Тихого Компроса Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Правительством Прикамья подписано постановление об изменении городских Правил землепользования и застройки в связи с КРТ Тихого Компроса в Перми. В документе указываются также основные виды разрешённого использования территории КРТ и предусматривается предельная высота зданий — семь этажей. Ранее в условиях конкурса отмечалось, что на месте домов, входящих в достопримечательное место «Проспект им. Сталина», здания не должны превышать четыре этажа.

Проект комплексного развития территории подразумевает реновацию участка общей площадью 5,29 га, ограниченного улицами Куйбышева, Чкалова, Коминтерна и четырьмя земельными участками.

Тот, с кем будет подписан договор о КРТ, должен будет за свой счёт расселить и снести расположенные здесь пять аварийных многоквартирных домов, демонтировать девять нежилых строений, а затем построить на участке около 68 тыс. кв. м нового жилья и другие объекты. На все работы будет дано не более восьми лет с момента заключения договора.

Первый аукцион на право КРТ «Тихий Компрос» в 2023 году не состоялся из-за отсутствия заявок. Второй аукцион 6 февраля отменил минстрой. В ведомстве пояснили это необходимостью корректировки документов.

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