С 10 по 13 июня в Прикамье объявлена высокая пожарная опасность Это связано с погодными условиями Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС по региону, с 10 по 13 июня на территории Пермского края местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Это связано с повышением температуры воздуха, сильным ветром, большой вероятностью гроз.

В этот период запрещается разводить костры в лесах или на торфяниках, поджигать сухую траву, бросать непотушенные спички или сигареты, заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах (искры из глушителя могут вызвать пожар), оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, бутылки или осколки стекла (они способны сработать как зажигательные линзы). Необходимо быть предельно аккуратными при топке печей в банях.

В случае обнаружения пожара необходимо сразу сообщить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.

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