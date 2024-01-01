Пермский завод «Телта» получил новые иски на 38 млн рублей Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

На пермский телефонный завод «Телта» в Арбитражный суд Москвы поступило ещё два иска по поводу невыполненных контрактов. АО «48 Управление наладочных работ» (УНР) взыскивает с «Телты» 25,8 млн руб. за непоставленную по гособоронзаказу продукцию. Ещё один иск на сумму 12,6 млн руб. подан минобороны. Об этом пишет Properm.

УНР (является строительным подразделением минобороны) заключило контракт с заводом ещё в 2021 году, но продукцию до сих пор не получило.

Минобороны России и её подразделения начали выходить с арбитражными исками к пермской «Телте» после возбуждения уголовного дела в отношении руководителей предприятия, обвиняемых в мошенничестве с гособоронзаказом. Всего в Арбитражный суд Москвы с тех пор поступили иски министерства к Пермскому телефонному заводу на общую сумму не менее 25 млн руб. На сегодня все они рассмотрены в пользу минобороны, ряд из них сейчас оспаривается в апелляции.

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