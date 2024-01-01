На Южном кладбище Перми могут снести цветочные павильоны А их владельцев привлечь к ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Свердловского района Перми проверит законность размещения цветочных павильонов у Южного кладбища. Об этом чиновники рассказали краевой газете «Звезда».

Согласно утверждённой схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Перми, НТО вблизи Южного кладбища не предусмотрены. Если выяснится, что объекты установлены незаконно, то владельцев привлекут к административной ответственности, а палатки демонтируют, пояснили в администрации.

Торговцы цветами рассказали журналистам, что проверки у них бывают регулярно и претензий пока к ним нет. По их словам, все документы, разрешающие торговлю, у них имеются.

Напомним, на Северном кладбище Перми продавцы вынуждены были искать себе новые места для торговли. Власти вынудили их покинуть территорию рынка, там теперь ведутся захоронения.

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