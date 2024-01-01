На Северном кладбище Перми на месте торговых рядов начали хоронить людей Здесь также разместят колумбарий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на площади перед въездом на Северное кладбище начали хоронить людей. Ранее здесь располагались торговые ряды — палатки с живыми и искусственными цветами, а также биотуалет. Первое захоронение на участке появилось в мае. Об этом сообщает портал 59.ru.

Предприниматели, ведущие бизнес у въезда на кладбище, напомнили, что освободить площадку были вынуждены в конце прошлого года по требованию городских властей. Участок передан в пользование МКУ «Пермблагоустройство».

Как прокомментировали в мэрии, земля понадобилась для расширения территории под захоронения в почётном квартале, там, например, хоронят героев СВО, и размещения колумбария. О сроках его возведения не сообщается.

Продавцы цветов сейчас переместились на территорию церкви (напротив прежнего участка), часть предпринимателей поставили палатки у поворота на кладбище. Цены на продукцию пока остаются на прежнем уровне.

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