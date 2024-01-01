В День города в Перми ожидается 30-градусная жара Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в День города 12 июня ожидается жаркая погода. Столбики термометров могут подняться до отметки +30 градусов. Об этом perm.aif.ru сообщил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

По словам учёного, это связано с выносом на территорию Прикамья тропических масс. Он будет кратковременным и придётся как раз на будущую среду.

Предварительно, 12 июня в регионе также могут прогреметь грозы. Но будут ли они точно, и в каких территориях края, по словам метеоролога, пока предсказать невозможно.

Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные 8 и 9 июня. В Перми будет умеренно тёплая погода с температурой от +19 до +21 градусов. По краю воздух прогреется до +24 градусов. Облачность будет переменной, осадков в субботу в краевом центре не ожидается, в воскресенье дожди не исключены во второй половине дня.





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