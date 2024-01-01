Синоптики рассказали о погоде в Перми 8 и 9 июня Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По прогнозу Яндекс Погоды, составленному с помощью технологии «Метеум», в субботу, 8 июня, в Перми весь день будет облачная погода с прояснениями без осадков. Температура днём составит +19°…+22°. Скорость ветра с утра достигнет 3 м/с.

В воскресенье, 9 июня, утром и днём будет облачно с прояснениями и только вечером и ночью ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в дневные часы достигнет +20°…+23°.

Среди российских городов-миллионников самые тёплые выходные ожидаются в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Махачкале — там воздух прогреется до +29°…+32°.

Холоднее всего (только +15°…+17°) будет в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке. В Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Самаре, пройдут ливни с грозами.

Со следующей недели в Пермском крае начнётся повышение температуры. К середине недели воздух может прогреться до +30°.

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