В Перми отказались от обновления разметки пешеходных туристических маршрутов Поделиться Твитнуть

В Перми больше не будет проводиться обновление разметки популярных пешеходных туристических маршрутов - «зеленой» и «красной» линий. Об этом сообщает информационное агентство «Текст».

По информации из администрации города, власти решили прекратить нанесение маркировки на тротуарах. Вместо этого будут использоваться альтернативные способы ориентирования для пешеходов, например, мобильное приложение «Пермь здесь» и интерактивные стенды.

Туристические маршруты-линии были созданы более десяти лет назад. Сначала появилась «зеленая линия», которая рассказывает о городской архитектуре. Её протяженность 4,7 км, и она включает в себя 37 исторических и современных объектов, таких как часовня святого Стефана Великопермского и др.

Позже была добавлена «красная линия», посвященная историям любви известных личностей города, протяженностью 4,3 км. Эта линия включает в себя двадцать историй любви известных людей, таких как писатель Гайдар и др.

Ранее работы по обновлению маркировки на главных пешеходных маршрутах города проводились каждую весну. Теперь же линий истёрлись, или вовсе исчезли после асфальтирования тротуаров.

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