Прощальный концерт Теодора Курентзиса с оркестром SWR покажут в прямом эфире 7 июня Будет исполнен «Военный реквием» Бенджамина Бриттена Поделиться Твитнуть

Как уже неоднократно сообщалось, Теодор Курентзис покидает пост художественного руководителя штутгартского оркестра SWR, который он занимал с 2018 года. Прощальные концерты проходят 6 и 7 июня в Штутгарте, за ними последуют два выступления во Фрайбурге и по одному — в Берлине, Дортмунде и Гамбурге. На этих вечерах прозвучит «Военный реквием» Бенджамина Бриттена.

Концерт 7 июня можно будет прослушать — и посмотреть! — в прямом эфире Штутгартского радио. Начало в 20:00 по центральноевропейскому времени (23:00 в Перми).

Судя по материалам немецкой прессы, в Штутгарте о Теодоре Курентзисе говорят с благодарностью. Симфонический оркестр SWR был создан в 2016 году в результате объединения оркестра Штутгартского радио с оркестром Юго-Западного радио Германии, размещенным во Фрайбурге и Баден-Бадене. Мера была продиктована бюджетными ограничениями. После вынужденного объединения в новый оркестр никто не верил, было трудно организовывать гостевые концерты, а ансамбль был «совершенно растерзан», говорит в беседе с Süddeutsche Zeitung директор оркестра Забрина Хане (Sabrina Haane).

Положение спасла в том числе харизма Курентзиса. Под его руководством музыканты Фрайбурга и Штутгарта не только срослись как единое целое, но и открылись для экспериментов. В их числе — необычная рассадка музыкантов и выходы на бис с исполнением камерной музыки после симфонических концертов.

Спустя шесть лет после прихода греческого маэстро с российским паспортом в качестве худрука о болезненном слиянии уже не вспоминают. Зал в культурном центре Liederhalle в Штутгарте регулярно заполнен, а очереди в кассы за билетами на стоячие места, продаваемыми в день выступления, порой тянутся от ближайшей станции метро. «Оркестр невероятно благодарен Курентзису», — добавляет Забина Хане.

Место Курентзиса в Штутгарте должен был занять в 2025 году Франсуа-Ксавье Рот, однако сейчас французский маэстро находится на грани «отмены» из-за фактов непристойного поведения. Его концерты и контракты отменяются один за другим, оркестр SWR пока молчит по этому поводу.

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