Пермский край поднялся на девятое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата Оценка проводится по 70 показателям Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года Пермский край поднялся с 14-го на девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Рейтинг был презентован на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ’24).

Для Прикамья это лучший результат с 2019 года, сообщил в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) ежегодно и оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Оценка проводится по 70 показателям, касающимся регуляторной среды, институтов для бизнеса, инфраструктуры и ресурсов, поддержки малого и среднего предпринимательства.

Позиции Прикамья улучшились благодаря высоким оценкам регионального бизнеса по направлениям: снижение административного давления, выдача разрешений на строительство и на ввод, подключение к сетям. Высоко оценили предприниматели и работу региональных институтов поддержки бизнеса.

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