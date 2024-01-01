Алёна Бронникова Билеты в кино подорожали в Перми на 10% Средняя стоимость составила 356 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми средняя стоимость билета в кино за год выросла почти на 10%. Так, в 2023 году приобрести билет на сеанс можно было в среднем за 324 руб., в этом году цена выросла до 356 руб. Об этом сообщает Рифей со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему.

Самые высокие цены на билеты среди городов-миллионников оказались в Москве (509 руб.), Краснодаре (445 руб.) и Новосибирске (408 руб.). Дешевле всего поход в кино обходится жителям Омска (273 руб.), Челябинска (301 руб.) и Воронежа (326 руб.). В Екатеринбурге средняя цена билета в мае 2024 года составила 364 руб.

По итогам первых летних выходных кассовые сборы в Перми составили 313 млн руб. Это на 0,94% больше, чем за АППГ. В то же время количество зрителей снизилось на 7,58% до 0,88 млн человек. По состоянию на конец аналогичного уикенда в июне 2023 года кассовые сборы составили 310 млн руб., число зрителей — 0,95 млн человек.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что пермские кинотеатры возобновили теневой прокат зарубежных лент. Предсеансовое обслуживание вернулось в «Синема5», «Мягкий кинотеатр» и «Киномакс».

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