Кинотеатры Перми возобновили теневой прокат зарубежных лент Предсеансовое обслуживание вернулось в «Синема5» и «Мягкий кинотеатр» Поделиться Твитнуть

Два кинотеатра Перми вернули в прокат пиратские зарубежные фильмы, используя предсеансовое обслуживание.

Так, кинотеатр «Синема5» в «IMALL Эспланада» в таком режиме (перед документальными лентами) начал показывать фильмы «Годзилла: Минус один» (Япония, фантастика, 12+), «Дюна: Часть вторая» (США, Канада, фантастика, 12+) и мультфильм «Кунг-Фу Панда 4» (США, Китай, 6+).

«Мягкий кинотеатр» в ТРК СпешиLove, кроме этих кинолент, демонстрирует фильмы «Планета обезьян: Новое царство» (США, фантастика, 12+), «Каскадёры» (США, боевик, 12+) и «Эбигейл» (США, Ирландия, Канада, ужасы, 18+).

Зарубежные новинки также начали показывать минимум в семи кинотеатрах Москвы, Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода и других городов.

Кинотеатры России возобновили теневой прокат иностранных лент после месячного (с 18 апреля по 12 мая) отказа от пиратского контента. Некоторые дистрибьюторы направили тогда кинотеатральным сетям письма с требованием не показывать пиратский контент в указанный период. Отмечалось, что в случае невыполнения требований дистрибьюторы не станут продлевать лицензии даже на доступные ленты.

По данным РБК, участники рынка вернулись к предсеансному обслуживанию, чтобы избежать закрытия. Легальный прокат отечественного кино в предыдущий месяц не принёс ожидаемый сборов. По сравнению с майскими праздниками 2023 года продажа билетов в кинотеатры упала в три раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.