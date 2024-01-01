Возле Перми зафиксировано зарождение смерча Поделиться Твитнуть

фото: "Метеоролог и я"

Вечером 6 июня с набережной в Кировском районе Перми удалось сделать снимки формирования слабого смерча к юго-востоку от города, возможно, в районе горнолыжной базы в Жебреях. Эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» прокомментировали фото.

«Похоже, замечена провальная попытка формирования слабого смерча», — цитирует специалистов perm.aif.ru. При этом они не исключили, что это могло быть облако-скад, которое внешне очень похоже на смерч, но не имеет вращения.

Наблюдатели отмечали, что тёмная область атмосферного вихря опускалась примерно в течение 20 секунд, после произошёл распад на отдельные тёмные клочья.

Специалисты уточнили, что попыток формирования слабого смерча было несколько.

Накануне в ГИС-Центре ПГНИУ рассказали, что в четверг, 6 июня, формирование смерчей было зафиксировано у границы Пермского края и Свердловской области. Торнадо были отмечены в районе Нижнего Тагила, а также вблизи города Верхние Серги.

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