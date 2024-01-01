Алёна Бронникова Стала известна причина отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми Мероприятие должно было пройти 6 июня Поделиться Твитнуть

Организаторы гастролей и команда стендап-комика Сергея Орлова объяснили причину отмены его концерта «Переходный возраст» (18+), который должен был пройти 6 июня в спортивном комплексе имени Сухарева. Информация появилась в telegram-канале артиста.

«Мы вынуждены перенести концерты тура "Переходный возраст" в городах Челябинск, Пермь, Ижевск и Киров в связи с нестабильным состоянием здоровья артиста. Новые даты будут объявлены позже», — говорится в публикации.

Организаторы попросили прощения за принесённые неудобства.

Информация об отмене концерта Сергея Орлова в Перми появилась утром 6 июня. Владельцам билетов пришли уведомления, что мероприятие не состоится, без объяснения причин. В пермских «Городских зрелищных кассах» сообщили, что новая дата концерта уточняется и будет объявлена позже, а купленные билеты будут действительны в новую дату проведения мероприятия.

В краевом Центре спортивной подготовки пояснили, что организаторы концерта не уведомили должным образом в установленные сроки правоохранительные органы и не получили план безопасности, а без него проводить мероприятия нельзя. В связи с этим было принято решение о переносе концерта.

Несмотря на заявление организаторов о проблемах со здоровьем комика, Сергей Орлов 5 июня дал концерт в Екатеринбурге. За день до этого пришло сообщение о смене площадки, из-за чего часть зрителей сдала билеты. При этом концерт в Челябинске, который должен был пройти 4 июня, как и в Перми, был отменён без объяснения причин.

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