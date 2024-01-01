В Перми отменили концерт стендап-комика Сергея Орлова До этого не состоялось его выступление в Челябинске Поделиться Твитнуть

Концерт стендап-комика Сергея Орлова «Переходный возраст» (18+), который должен был пройти 6 июня в спортивном комплексе имени Сухарева, не состоится. Сообщения об этом владельцы билетов получили сегодня утром. Причины не объясняются. Об этом пишет 59.ru.

Как сообщили в пермских «Городских зрелищных кассах», новая дата концерта уточняется и будет объявлена позже: «Все ранее купленные билеты действительны в новую дату проведения мероприятия». Зрителям приносятся извинения.

В Центре спортивной подготовки Пермского края пояснили, что организаторы концерта не уведомили должным образом в установленные сроки правоохранительные органы и не получили план безопасности, а без него проводить мероприятия нельзя. Поэтому было принято решение о переносе концерта.

Накануне, 5 июня, Сергей Орлов дал концерт в Екатеринбурге. За день до него пришло сообщение о смене площадки, из-за чего часть зрителей сдала билеты. Концерт артиста в Челябинске, который должен был пройти 4 июня, был, как и в Перми, отменён без объяснения причин.

Сергей Орлов родился в п. Депутатский в республике Саха (Якутия). Начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году переехал в Москву. С 2019 года ездит на гастроли по России и странам СНГ с сольными программами; в 2020 году в его туре было 30 городов; с 2021 по 2023 год — более чем по 50.

В Перми Сергей Орлов последний раз выступал в апреле 2023 года в ДК Калинина.

В апреле 2024 года в интервью Александру Соколовскому комик сравнил число «колхозников» в Перми и Дубае.

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