Комик Сергей Орлов сравнил число «колхозников» в Перми и в Дубае Артист раскритиковал россиян, живущих в ОАЭ Поделиться Твитнуть

Стендап-комик Сергей Орлов в интервью Александру Соколовскому раскритиковал россиян, живущих в Дубае. Отвечая на вопрос, чем отличается публика в городах России и, например, в Дубае, он вспомнил про жителей Перми.

«Дубай… Дубай… Да в Дубае живет гораздо больше колхозников, чем в Перми! Не в обиду Перми — там живут потрясающие, очень прогрессивные и современные ребята. Просто в Дубай приезжают какие-то чуваки, одеваются от пяток до макушки в «Alexander McQueen», надевают какую-то барсетку от «Армани» и думают, что всё это круто, — говорит артист. — Блин, чувак, это не круто! То, что ты здесь находишься и у тебя есть дубайская карточка ВНЖ, это вообще не делает тебя крутым. Многие люди, которые там находятся, не понимают, почему они в Дубае... Ну, потому что здесь бизнес, здесь связи... Ну ты-то тут при чём?»

Сергей Орлов родился в пос. Депутатский в республике Саха (Якутия). Начал карьеру комика с выступлений на открытых микрофонах в Якутске, где впоследствии организовал «Северный Stand-Up Клуб». В 2018 году переехал в Москву. С 2019 года ездит на гастроли по России и странам СНГ с сольными программами; в 2020 году в его туре было 30 городов; с 2021 по 2023 год — более чем по 50.

В Перми Сергей Орлов последний раз выступал в апреле 2023 года в ДК Калинина. Уже анонсировано его выступление 6 июня с программой «Переходный возраст» (18+). Концерт пройдёт в СК им. Сухарева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.