Алёна Бронникова Пермское УФАС заподозрило коммерческий банк в нарушении закона о рекламе Организации грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ПАО АКБ «Металлинвестбанк» из-за размещённой на фасаде торгового центра в Кунгуре рекламы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе мониторинга за соблюдением законодательства РФ о рекламе на территории Пермского края сотрудники УФАС обнаружили на фасаде торгового центра по ул. Гоголя в Кунгуре подозрительную информацию, направленную на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам», — информирует пресс-служба Пермского УФАС.

Вопреки законодательству, в рекламе отсутствовало наименование организации, оказывающей данные услуги. Ведомство установило, что ответственным за размещение ненадлежащей рекламы финансовых услуг является «Металлинвестбанк». Антимонопольщики возбудили дело по признакам нарушения закона о рекламе. Если банк будет признан виновным, ему грозит штраф до 500 тыс. руб.

В апреле Пермское УФАС возбудило дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за рекламы, которая распространялась в радиоэфире. В рекламе содержалась не полная информация об условиях использования бесплатной дебетовой карты без комиссии.

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