Пермское УФАС заподозрило «Альфа-Банк» в нарушении закона о рекламе Банку грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермское УФАС поступила жалоба о распространении в радиоэфире рекламы якобы бесплатной дебетовой карты АО «Альфа-Банк», при заказе которой клиентам обещают отсутствие комиссии за переводы и платежи. Между тем, на официальном сайте АО «Альфа-Банк» указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают 10 тыс. руб. Данная информация в рекламе не сообщается.

Как пояснили в ведомстве, по закону в рекламе должна содержаться исчерпывающая информация и о стоимости товара, и о порядке его оплаты, и о размере скидок, тарифов, и о других условиях приобретения товара, в противном случае реклама признается недостоверной.

В связи с этим Пермское УФАС возбудило в отношении АО «Альфа Банк» дело по признакам нарушения закона о рекламе. Его рассмотрение назначено на 14 мая.

Если вину банка в нарушении рекламного законодательства удастся доказать, ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.