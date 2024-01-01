Главой Пермской городской службы спасения стал Владислав Гореев Ранее он был замом начальника департамента общественной безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: страница Владислава Гореева ВКонтакте

С 5 июня Пермской городской службой спасения начал руководить бывший полицейский Владислав Гореев, который с 2020 года был заместителем начальника департамента общественной безопасности администрации Перми. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

У Гореева юридическое образование — он окончил Нижегородскую академию Министерства внутренних дел России. После этого прослужил 24 года в оперативно-розыскных подразделениях ГУ МВД России по Пермскому краю. Сейчас он полковник полиции в отставке. В разное время был награждён медалями «За отличие в службе» всех степеней. Также он мастер спорта по гиревому спорту и мастер спорта международного класса по стритлифтингу

Пермская городская служба спасения основана в 1998 году. В составе работает поисково-спасательный отряд, состоящий из 12 групп оперативного реагирования, 65 профессиональных спасателей. Все они прошли необходимую подготовку, владеют многими специальностями: водители различных транспортных средств, водолазы, газоспасатели, парамедики, промышленные альпинисты, судоводители, компрессорщики, стропальщики и др.

В среднем за год экипажи службы спасения более 2,5 тысяч раз выезжают в места происшествий.





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