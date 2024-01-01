В Прикамье осудили пьяного водителя, по вине которого погибла 11-летняя девочка Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В Пермском крае Добрянский районный суд вынес приговор 36-летнему жителю Полазны.

10 февраля осуждённый, находясь в состоянии опьянения и не имея водительских прав, сел за руль легкового автомобиля «Mersedes Benz». Находясь на автодороге Пермь—Березники—Полазна», превышая скорость, он потерял контроль управления автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем, в котором следовали мужчина и ребёнок. В результате происшествия 11-летняя девочка погибла на месте, другой потерпевший скончался в больнице. Травмы получили ещё два человека.

Суд приговорил виновного к 9 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года. Также с мужчины будет взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн руб.

В соцсетях сразу после ДТП появилось видео с места аварии. На кадрах видны две сильно повреждённые иномарки, стоящий на коленях мужчина, плачущая женщина.

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