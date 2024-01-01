Директор Пермского ТЮЗа рассказал об условиях платного входа во внутренний двор Ограничения будут действовать только на определённые творческие программы Поделиться Твитнуть

фото: ТЮЗ

В Пермском ТЮЗе опровергли информацию о платном входе во внутренний двор «ИльТЮЗион», расположенный между корпусами. Как рассказал «Новому компаньону» директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев, в опубликованном объявлении театра SMM-специалистом использовались «не совсем удачные и корректные формулировки».

Он объяснил, что закрытие доступа в пространство театрального атриума и внутреннего двора со сценой на сегодняшний день связано с технологическими процессами жизни театра, монтажом оборудования, подготовкой и премьерными показами уличного спектакля «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях».

«Согласно действующим требованиям безопасности на публичных мероприятиях доступ на них не может быть свободным и подлежит тем или иным ограничениям. Показ спектакля происходит в рамках уставной деятельности и билетной политики театра», — отметил Агеев.

В атриуме откроется ресторан авторской кухни «Юралс», что позволит дополнительно привлечь гостей и создать ещё более комфортную и уютную атмосферу. Здесь можно будет выпить чашку кофе, угоститься мороженым или другими блюдами меню.

«"ИльТЮЗион" создавался как открытое пространство и именно таким и остаётся, приобретая при этом дополнительные возможности. Каждый день в нём будут проводиться мастер-классы для детей, а также анимационные программы, которые пермяки и гости города смогут посещать абсолютно бесплатно», — добавил директор ТЮЗа.

По вечерам театр будет проводить разные творческие программы, вход на некоторые будет платным согласно билетной политике учреждения и обязательствами по соблюдению требований безопасности. Агеев акцентировал, что вход в «ИльТЮЗион» останется свободным, когда на площадке не будут проводиться попадающие под обозначенные критерии мероприятия. Гостей ждут ежедневно с 12 до 23 часов.





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