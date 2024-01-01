Пермский ТЮЗ ограничит доступ посетителей во внутренний двор Там открывается ресторан Поделиться Твитнуть

фото: ТЮЗ

С 8 июня ТЮЗ в Перми ограничит доступ посетителей во внутренний двор «ИльТЮЗион», расположенный между корпусами. Информация об этом появилась на официальной странице театра ВКонткате.

«ИльТЮЗион», где вы гуляли в хаотическом порядке, ходили по лавочкам и даже кое-кто из вас сломал гондолу, обретает новый статус. Который, как мы надеемся, позволит дольше сохранить территорию в изначальном карнавальном виде. «ИльТЮЗион» становится культурно-гастрономическим. В атриуме открывается ресторан авторской кухни «Юралс». Наше пространство по-прежнему будет доступным для посещения — но при условии, что у вас будет столик и заказана хотя бы чашка кофе», — сказано в сообщении.

В комментариях под постом пользователи называют новость «очень плохой».

«Жаль. И как это новое развлекательное место для взрослых, которые и так везде сидят едят, куда ни посмотришь, связано с детским театром?» — написала, к примеру, Лена Шнайдер.

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