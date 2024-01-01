Алёна Бронникова Геймер из Перми за год заработал почти 20 млн долларов Павел Дунаев попал в число номинантов рейтинга Forbes самых перспективных предпринимателей Поделиться Твитнуть

Основатель и генеральный директор компании, специализирующейся на игровых и киберспортивных IT-решениях, ex corp. Павел Дунаев за прошлый год заработал около 20 млн долл. Об этом сообщает издание Forbes.

Павел Дунаев родился в Перми, окончил физический факультет ПГНИУ. С детства увлекался компьютерными играми. Первые деньги ему удалось заработать на втором курсе. Он обратил внимание на тренд по перепродаже внутриигровых предметов и решил построить вокруг этого свою компанию.

Геймер начал разрабатывать алгоритм, который помогал оценивать предметы и предсказывать изменение цен на них в будущем, а к 2016 году его увлечение переросло в бизнес, и он запустил маркетплейс CS.Money, где можно обмениваться скинами, стикерами и внутриигровыми предметами.

«Он построил вокруг хобби бизнес — игровой холдинг ex corp. В 2023 году его годовая выручка составила 19,7 млн долл., и 90% принёс флагманский проект — маркетплейс CS.Money по перепродаже и обмену скинов (виртуальной одежды, аксессуаров и других внутриигровых предметов, которые могут использовать персонажи)», — отмечает издание.

Сейчас холдинг ex corp. объединяет четыре сервиса для геймеров. В 2024 году он попал в число номинантов ежегодного рейтинга Forbes самых перспективных российских предпринимателей в возрасте до 30 лет.

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