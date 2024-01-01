Алёна Бронникова В небе над Пермью замечены, вероятно, спутники Starlink Поделиться Твитнуть

Ночью 6 июня над Пермью жители заметили большое количество летящих в ряд светящихся объектов. Очевидица необычного явления отправила в редакцию портала 59.ru видео, снятое из п. Красный Восход.

«Летит целый трамвайчик огней», — сообщила автор.

На кадрах видно, что объекты пролетают со скоростью, сравнимой со скоростью самолёта. Все огни находятся на разном расстоянии друг от друга. Это явление наблюдали также жители других российских городов.

Преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров предположил, что очевидцы наблюдали за группой спутников Starlink, которую развернула компания Илона Маска SpaceX. Он объяснил, что спутники вышли на опорную орбиту, а их общий носитель достиг заданной высоты примерно в 280 км, где они должны произвести расстыковку.

«На видео как раз попал момент, как они расстыковались, и сейчас будут расходиться по своим орбитам. Какие-то из них ускорятся, какие-то замедлятся, разойдутся в стороны и займут свои геостационарные позиции. Если удалось бы посмотреть поближе, то мы бы увидели примерно такую картину: ракетоноситель уже вышел на заданную высоту и начинает отстыковывать спутники. Сейчас они раскроются и займут свои позиции», — рассказал эксперт.

В феврале в небе над Пермью заметили извивающийся объект. Он двигался над жилыми домами, меняя направления. По мнению экспертов, явление не относится к астрономическим и больше похоже на колеблющуюся на ветру ткань.

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