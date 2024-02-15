В небе над Пермью заметили НЛО Поделиться Твитнуть

Житель Перми прислал в редакцию портала 59.ru видеокадры неопознанного летающего объекта. Он сообщил изданию, что съёмка была сделана 14 февраля примерно в 00.10 в городской черте краевого центра.

«Заметил какую-то извивающуюся вещь. Не могу понять, что это, что попало на камеры», — сообщил автор.

На кадрах видно, как в небе над жилыми домами быстро движется, меняя направления, «извивается» какая-то субстанция (на фото вверху, по центру). Из-за качества съёмки сказать что-то более определённое сложно.

Руководитель астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук считает, что к астрономическим явлениям запечатлённое не имеет отношения.

«Это точно не астрономическое явление, потому что изменения объекта очень динамичные. Это говорит о том, что объект, скорее всего, находится над городом, а не в космосе. Сложно сказать, что именно попало в кадр. Но очень похоже, что это какая-то ткань, которая колеблется на ветру», — прокомментировал Полищук.

Доктор географических наук, профессор кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов воздержался от комментариев.

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