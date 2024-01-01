За один день в Пермском крае установлено шесть температурных рекордов Поделиться Твитнуть

Как сообщили авторы проекта «Метеоролог.и.я», 4 июня 2024 года в Пермском крае были установлены шесть температурных рекордов.

В этот день была достигнута максимальная суточная температура по региону +30,4° — так жарко было в Осе. До этого самая жаркая погода была зафиксирована в 2009 году.

В Березниках был побит рекорд 2005 года, там воздух прогрелся до +29,4°, в Верещагино было +29,2° (прежний рекорд был установлен в 1989 году), в Добрянке столбики термометров поднялись до +29,1° (побит рекорд 2005 года), а в Ныробе с температурой +27,9° пал рекорд 2009 года. В Чёрмозе 4 июня 2024 года температура поднялась до +27,6°, так жарко в этот день в городе не было 58 лет.

Ранее сообщалось, что первая декада июня будет в Прикамье очень жаркой, да и в целом месяц в Пермском крае может стать самым тёплым за последние годы. Средняя температура воздуха в июне составит +17°.

До конца недели в регионе ожидаются дожди, возможно, с мелким градом. Температура воздуха по ночам будет от +12 до +17°, днём +20…+25°.

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