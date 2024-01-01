Алёна Бронникова Неделя в Перми начнётся с 30-градусной жары В краевой столице 3 июня окажется самая жаркая погода в европейской части России Поделиться Твитнуть

В Пермском крае неделя начнётся с 30-градусной жары. Как сообщает Пермский ЦГМС, днём в регионе потеплеет до +27…+32°, на крайнем севере, где ожидаются кратковременные дожди и грозы, до +23°, в Перми — до +30°.

«Сегодня центральные районы Пермского края и Пермь могут стать одним из самых тёплых мест, за исключением южных районов, благодаря влиянию разрушающегося гребня повышенного давления, который сохранит малооблачную погоду в этой зоне. Воздушная масса пока сухая и быстро прогревается. Можно ожидать прогрев до +28...+30°, не исключено достижение отметки +30° в Перми — и это, вероятно, будет самый жаркий день первой декады июня в краевом центре», — рассказали эксперты ГИС-Центра ПГНИУ.

На этой неделе средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 4°, на 2-3° в северных районах, а в первые два дня — теплее нормы на 7°. Осадки будут выпадать в виде грозовых ливней от 50 до 200-300% недельной нормы. Со среды по пятницу вероятны локальные сильные ливни.

Во вторник, 4 июня, тепло придёт и в северные районы, столбики термометров поднимутся до +25…+27°. На остальной территории ночью +13…+18°, днём +25…+30°, в Перми +27…+29°. По прогнозам, во второй половине дня пройдут ливневые дожди и грозы преимущественно по западу региона, в Перми грозы могут прийти вечером.

В среду и четверг жителей края ожидают сильные ливневые дожди, возможно, с мелким градом. В пятницу грозы вероятны на юге. Температура воздуха по ночам +12…+17°, днём +20…+25°, с понижением в четверг на севере, а в пятницу — и на остальной территории до +18…+22° из-за продолжительных дождей.

По прогнозу на выходные, регион ожидает умеренно тёплая погода с температурой воздуха ночью +11…+16°, днём +18…+23°, в южных районах до +25°. В воскресенье возможны дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что июнь 2024 года в Пермском крае может стать самым тёплым за последние годы. Средняя температура воздуха в течение месяца составит +17°.

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