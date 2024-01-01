Июнь 2024 года в Пермском крае может стать самым тёплым за последние годы Средняя температура в течение месяца составит +17° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первый месяц текущего года в Пермском крае может стать самым тёплым после серии холодных июней 2017-2020 и 2022-2023 годов. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, долгосрочные прогнозы сходятся на том, что наступивший июнь ожидается теплее нормы примерно на 1°.

«Средняя температура июня в Перми может составить около +17°. Это примерно на 2,5° теплее, чем в июне 2022 и 2023 годов. При этом июнь не будет засушливым. Количество осадков ожидается около нормы, а на севере возможно даже больше нормы — то есть в два-три раза больше, чем в аномально сухом июне 2023 года», — рассказали эксперты.

Начало месяца будет существенно теплее нормы, до 5 июня максимальная температура воздуха на большей части края ожидается на отметках +23…+28°, а с 4 июня в ночные часы +13…+18°. С этого же числа ожидается развитие конвекции с ливнями и грозами, и на северо-востоке может быть холоднее. С 5 по 10 июня в регион поступит более прохладный воздух, ожидаются значительные осадки. На севере края днём температура может опуститься ниже +20°.

Во вторую декаду прогнозируется тепло с существенными осадками. В третьей — температура воздуха около нормы, близкая к июльской со среднесуточной температурой +17…+18°. Кроме того, в июне ожидается более высокая грозовая активность, чем в предыдущие два года.

Завершившийся май стал самым холодным в регионе с 1969 года. Средняя температура воздуха составила +6,4°, что на 5,1° ниже нормы и на 0,4° холоднее апреля 2024 года.

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